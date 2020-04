Coronavirus, il Midtjylland propone il drive-in per mostrare le partite ai tifosi

Interessante proposta quella che arriva dalla Danimarca. Infatti, il Midtjylland, squadra che milita nella Super League danese, ha proposto – in collaborazione con le autorità competenti – di allestire un’area con 10.000 posti auto al di fuori dello stadio, con annessi maxi-schermi in stile drive-in, per mostrare le proprie gare ai tifosi. Infatti, in caso di ripresa del campionato, sarà impossibile per essi presentarsi sulle tribune.

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Midtjylland