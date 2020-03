Coronavirus, il CT dell’Under 23 del Perù viola la quarantena e viene arrestato

Nolberto Solano, allenatore della Nazionale Under-23 del Perù e assistente del CT della Nazionale maggiore Roberto Gareca, è stato arrestato dalla polizia di Lima per aver violato la quarantena imposta dalle autorità fino al 12 aprile. Solano, leggenda del Newcastle, sarebbe andato ad un party in una villa privata, dove era presente anche l’ex-calciatore Pablo Zegarra. “Ero a 200 metri da casa mia – ha dichiarato Solano al Newcastle Chronicle Chronicle -. Sono andato mia moglie a pranzo con i bambini. C’erano cinque persone. Siamo dovuti andare alla stazione di polizia perché qui tutti vengono trattati allo stesso modo. Ci hanno chiesto cosa stavamo facendo e io ho detto che non era una festa. Ma solo un incontro tra amici.” I rapporti della polizia, invece, raccontano di aver scalato un muro.