Coronavirus, il Chelsea offre un suo hotel al servizio sanitario nazionale

Il Chelsea ha reso disponibile il suo Hotel Millenium su Stamford Bridge per accogliere i professionisti del servizio sanitario nazionale del Regno Unito per almeno i prossimi due mesi, in modo da supportarli nella lotta all’emergenza Coronavirus. “Il Chelsea si unisce alla risposta medica alla nuova pandemia di Coronavirus a Londra con la notizia che il National Health Service ha accettato l’offerta del club di rendere l’hotel del club disponibile per il personale ospedaliero. – ha comunicato il club – Il presidente Roman Abramovich coprirà tutti i costi di alloggio.”

Foto: sito ufficiale Chelsea FC