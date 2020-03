Coronavirus, il calcio si ferma anche in Argentina: stop a tempo indeterminato

Anche in Argentina il calcio si ferma a causa dell’emergenza Coronavirus. La decisione è stata presa di comune accordo da governo e AFA “perché non si poteva più andare contro ciò che sta succedendo in tutto il resto del mondo”, come ha spiegato un portavoce federale. Le ultime partite ad essere giocate a porte chiuse saranno Lanus-Argentinos Jrs e Rosario Central-Colon, poi l’attività verrà sospesa a tempo indeterminato.

Foto: Twitter ufficiale AFA