Coronavirus, i tifosi della Roma donano il rimborso della gara col Siviglia allo “Spallanzani”

Bellissimo gesto dei tifosi della Roma. Circa 600 supporter giallorossi hanno devoluto l’intero rimborso dei biglietti per la partita di Europa League contro il Siviglia (si gioca a porte chiuse sia allo Stadio Ramon Sanchez Pizjuan che all’Olimpico) all’istituto per le Malattie infettive dello “Spallanzani” di Roma. La campagna prende il nome di “United We Stand” e per chiunque sarà possibile parteciparvi.