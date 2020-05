Coronavirus, guarito Litmanen: “Non sono mai stato in uno stato fisico peggiore di questo”

Jari Litmanen, il miglior calciatore finlandese di ogni epoca, è guarito dal Coronavirus e ha raccontato la sua esperienza ad un podcast del suo Paese: “Probabilmente non mi sono mai sentito in uno stato fisico peggiore. – ha dichiarato l’ex-attaccante di Ajax, Liverpool e Barcellona – Ho avuto febbre, mal di testa, dolori muscolari, problemi respiratori, ogni sorta di cose. Tuttavia, fortunatamente, non sono mai stato così male da dover essere ricoverato in ospedale.”

Foto: Calciomercato.com