Coronavirus, Francia: Ligue 1 a porte chiuse o con massimo 1.000 spettatori

Le partite della Ligue 1 si giocheranno a porte chiuse o vedranno il numero di fan limitato a 1.000 come parte delle misure per controllare la diffusione del coronavirus. E’ questa la decisione presa dal Ministro dello sport Roxana Maracineanu, che applicherebbe tale provvedimento fino al 15 aprile. Una scelta praticamente obbligata viste le precauzioni prese dal Paese e la decisione presa in mattinata di giocare a porte chiuse la gara di Champions League fra PSG e Borussia Dortmund

Foto: sito ufficiale Ligue 1