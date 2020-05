Coronavirus, fallito il Tianjin Tianhai: fu la squadra di Cannavaro e Pato

La crisi economica causata dalla pandemia di Coronavirus ha portato al fallimento del Tianjin Tianhai, club della Chinese Super League che, negli anni, ha visto Fabio Cannavaro in panchina e Alexandre Pato e Axel Witsel in campo. Di conseguenza, il club sarà sostituito dallo Shenzhen, ripescato in Super League dopo la retrocessione nell’ultima stagione. “Data una situazione finanziaria insostenibile, il club non è più in grado di proseguire la sua attività” – si legge nel comunicato. Il Covid-19 è stato solo il colpo di grazia dopo l’arresto del patron del club, Shu Yuhui, nel gennaio 2019.