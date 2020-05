Coronavirus, due positivi nella seconda divisione tedesca

Nella giornata di ieri, la DFB, la Federcalcio tedesca, ha annunciato dieci casi di positività complessivi fra i calciatori dei 36 club delle prime due divisioni tedesche, senza specificarne i nomi. Fra di essi, ce ne sono sicuramente due, la Dinamo Dresda e l’Erzgebirge Aue. La Dinamo ha reso nota la notizia attraverso il proprio sito ufficiale, non indicando il nome del calciatori ma comunicando di averlo messo in quarantena domestica per i prossimi 14 giorni. In casa Erzebirge Aue, invece, è stato un membro dello staff a risultare positivo, portando all’isolamento di tutta la squadra: infatti, calciatori, allenatori e personale rimarranno a casa fino a quando non potranno effettuare altri test.