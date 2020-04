Coronavirus, David Moyes consegna frutta e verdura ai cittadini

Bel gesto di David Moyes, allenatore del West Ham. Infatti, il tecnico degli Hammers ha deciso di impegnarsi in modo attivo e originale nella lotta al Coronavirus. Tornato nel Lancashire con la famiglia, il tecnico ha deciso di offrirsi come volontario per la consegna di frutta e verdura a domicilio in un negozio locale. “Qualcuno mi ha riconosciuto, altri no e mi hanno persino dato la mancia.” – ha commentato il tecnico.

Foto: sito ufficiale West Ham United