Coronavirus, Berlusconi dona 10 milioni di euro alla Regione Lombardia

Silvio Berlusconi ha deciso di donare Regione Lombardia 10 milioni di euro per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. “Non possiamo, ancora una volta e dal profondo del cuore, non rivolgere un fervido e commosso ringraziamento agli eroi civili degli ospedali. Ho deciso di mettere a disposizione della Regione Lombardia, tramite una donazione, la somma di 10 milioni di euro, necessaria per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano o per altre emergenze”, le parole di Berlusconi su Twiter.

Foto: Twitter personale Berlusconi