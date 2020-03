Coronavirus, Ansaldi: “Prego per tutti i medici e le loro famiglie”

Preghiera e speranza nella parole di Cristian Ansaldi, esterno argentino del Torino, che, su Instagram, ha raccontato: “Questa crisi si trasmette un insegnamento: la vita non può ridursi solo a guadagnare soldi. Ciò che viene prima di tutto sono Dio e la famiglia. Questo è un momento duro per ognuno di noi, dobbiamo restare dentro casa, ma nella tranquillità delle nostre famiglie e nella nostra intimità è il momento per trovare Dio. L’unica cosa buona di questa pandemia è che sta dimostrando l’inutilità di tutte le armi. L’unica ricchezza importante è la presenza di Dio. Continuiamo a pregare per tutti i medici del mondo. Per tutti quei coraggiosi che giorno e notte stanno aiutando il prossimo e stanno dando il meglio di sé per prendersi cura di tutte le persone ricoverate negli ospedali. Una benedizione per loro e per le loro famiglie. Questo mondo ha bisogno di più gente con un cuore pronto ad amare e ad aiutare chi ha bisogno. Oggi nel mondo sta mancando Dio, e la cosa più importante è far sapere la necessità di avere Dio nel cuore.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Torino FC