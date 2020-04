Coronavirus, anche l’Athletic Bilbao trova l’accordo per il taglio dei salari

Dopo il Siviglia, anche l’Athletic Bilbao ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per la riduzione dei salari della squadra. Infatti, come ha annunciato in un comunicato sul proprio sito, il club basco non farà richiesta dell’ERTE, la cassa integrazione, ma ha raggiunto un accordo direttamente con i calciatori: riduzione del 6% in caso si riprenda a porte chiuse; del 17%, invece, in casi di sospensione definitiva.

ℹ️ COMUNICADO OFICIAL I Medidas solidarias en el #AthleticClub derivadas de la pandemia mundial.https://t.co/Ix6c2XXPn6 — Athletic Club (@AthleticClub) April 15, 2020

