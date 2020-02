Coronavirus, al Newcastle niente strette di mano

Alla vigilia della gara con il Burnley, ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Newcastle, Steve Bruce. L’allarme Coronavirus è sentito anche in Inghilterra e l’allenatore ha svelato anche le misure che sono state adottate dal suo club: “Il nostro staff ed i nostri giocatori hanno stoppato un rituale. Solitamente ogni giorno qui ci stringiamo la mano, ma il dottore in questo momento ci ha suggerito di fermare questo rituale”.

Foto: Twitter Newcastle