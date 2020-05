Coronavirus, 8 positivi fra i dipendenti del Flamengo: allenamenti a rischio

Secondo quanto riporta il quotidiano brasiliano Globoesporte, in casa Flamengo sarebbero stati registrati otto casi di positività al virus Covid-19. I casi non coinvolgerebbero calciatori o membri dell staff tecnico ma, tuttavia, questa situazione mette a rischio la ripresa degli allenamenti, che era programmata nei prossimi giorni. Nel mentre, tramite un comunicato, la società ha reso noto di aver trovato un accordo con i calciatori per ridurre del 25% i loro salari e di ridurre del 6% il personale del club.

