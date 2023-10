Corona (ds Valencia): “Javi Guerra? Non sono arrivate offerte e non abbiamo intenzione di venderlo”

Miguel Ángel Corona, direttore sportivo del Valencia, ha assicurato in un’intervista al Daily Mail che non hanno intenzione di ascoltare offerte per Javi Guerra, una delle perle del club: “Non abbiamo ricevuto alcuna offerta per Javi Guerra né è nei nostri piani venderlo a nessun club”.

Foto: Instagram Javi Guerra