Corona avverte il Real Madrid: “Ad Atene ci sarà un ambiente caldo”

03/11/2026 | 09:56:22

Miguel Ángel Corona, ex calciatore cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid e attuale consulente sportivo del Panathinaikos, ha presentato ad AS la sfida tra AEK Atene e Real Madrid, in programma in Champions League. L’ex dirigente conosce bene il calcio greco e ha anticipato le difficoltà che attendono la squadra di José Mourinho, soprattutto per quanto riguarda il clima sugli spalti. “È un calcio molto caldo ed emotivo. È un Paese molto passionale per lo sport e le grandi partite hanno un peso enorme, sia nei momenti di euforia sia in quelli di tensione”, ha spiegato Corona, soffermandosi sulle caratteristiche del calcio ellenico. Il consulente del Panathinaikos ha poi analizzato il livello del campionato greco, sottolineando come le grandi squadre siano cresciute anche dal punto di vista economico: “Sembra che quest’anno ci sarà una lotta più ristretta tra Panathinaikos e Olympiacos. Anche economicamente si nota che siamo al di sopra del resto”. Corona ha parlato anche delle caratteristiche dell’AEK Atene, prossimo avversario dei Blancos, evidenziando soprattutto la forza fisica della squadra e il lavoro del direttore sportivo Javier Ribalta: “Sta facendo un lavoro spettacolare”. Sulla partita contro il Real Madrid, l’ex calciatore ha individuato nella velocità degli attaccanti madridisti un possibile fattore decisivo: “È una squadra con tantissimo ritmo, sia di partita sia fisico. I suoi centrali sono molto forti e i suoi due attaccanti, se giocano insieme, sono difficili da marcare per la loro forza fisica. Però la velocità che ha il Real Madrid davanti può fare la differenza”. Infine, Corona ha previsto una serata particolarmente intensa sugli spalti di Atene, con i tifosi greci pronti a sostenere la propria squadra: “Sarà impressionante. In queste notti il calcio greco può mostrare al resto d’Europa che ha squadre, tifosi e passione. Si mobilitano. Ci sarà un ambiente molto caldo”. L’ex dirigente ha concluso esprimendo il proprio legame con il Real Madrid: “Spero di poterli vedere. Gli auguro il meglio, non solo in questa partita, ma che arrivino fino alla finale e la vincano”.

foto: x Real Madrid