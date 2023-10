Corona annuncia: “Ci sono altri 10 nomi coinvolti nel calcioscommesse. La fonte è un amico di Balotelli”

Il caso del momento non si ferma e a guidare l’inchiesta è sempre Fabrizio Corona. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera sono queste le parole rilasciate sulla vicenda calcioscommesse:

“Sono coinvolti almeno altri 10 calciatori, 5-6 procuratori e ci sono pure le bische clandestine. Quante squadre di calcio sono coinvolte? Cinque sei. I nomi non posso farli altrimenti vengo indagato. Dirò tutto al programma di Nunzia Di Girolamo, subito dopo la partita. Faremo altri nomi e sveleremo la nostra fonte delle notizie… è lo zio di un ex calciatore dell’Inter di Mourinho, amico intimo di Mario Balotelli. Mario è un mio amico, è venuto tante volte qui da me, era scioccato dalle prove che gli ho dato”.

Foto: Instagram Balotelli