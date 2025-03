Cornet risponde a Viola: finisce 1-1 Cagliari-Genoa

Finisce 1-1 l’anticipo della 28a giornata di Serie A tra Cagliari e Genoa. Cagliari avanti grazie al gran lavoro di Piccoli su un pallone in verticale: controllo, difesa e assist per Nicolas Viola al 18′. Quest’ultimo calcia a incrociare e batte Leali per l’1-0. Cagliari che si era anche visto annullare un gol per fuorigioco di Piccoli e aveva colpito un palo su calcio di punizione di Coman.

Al 47′ arriva subito il pareggio del Genoa. Bella azione dei liguri, palla in mezzo dove accorre Cornet che insacca da due passi. Meglio il Genoa che rischia di segnare il gol del 2-1 e in diverse occasioni lo meriterebbe anche. Ma finisce in parità. Un 1-1 che fa contenti gli ospiti, che tengono a distanza una diretta concorrente alla salvezza. Il Genoa sale a 32 punti, il Cagliari a 26.

Foto: sito Cagliari