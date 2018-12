Primo stop in campionato per il Psg. La squadra di Tuchel, autentica dominatrice in Ligue 1, impatta sul 2-2 contro il Bordeaux: al “Matmut-Atlantique” apre le danze Neymar nel primo tempo, poi Briand pareggia i conti ad inizio ripresa; il Psg torna avanti grazie a Mbappé, salvo poi essere nuovamente ripreso nel finale con il gol decisivo dell’ex Atalanta Cornelius.

Foto: Twitter ufficiale Bordeaux