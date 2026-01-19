Cornelius: “Con il Napoli non è un derby, vogliamo vincere. Hojlund? Gli sta riuscendo tutto, domani deve rilassarsi”

19/01/2026 | 17:33:44

L’attaccante del Copenaghen Cornelius ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Napoli: “Come mi sento? Bene, e spero che si veda in campo. Il mio rapporto con il calcio italiano? Lo seguo ancora, ho imparato tantissimo sia come uomo che come calciatore e credo che avrà sempre un’importanza speciale per me. Sarà bello ritrovarli domani. Affrontare il Napoli non è un derby, ma è una partita molto importante: so bene cosa ci aspetta. Dobbiamo centrare il risultato in Champions League. Ci siamo preparati bene e tatticamente sarà una bella sfida. Dovremo fare quello che ci chiede il nostro allenatore. Hojlund? Viene utilizzato molto bene: ha caratteristiche fisiche particolari e, quando può sfruttare gli spazi, sa usare velocità e talento per andare in gol. Un attaccante deve farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, e in questo periodo gli sta riuscendo tutto. Domani deve rilassarsi”.

foto sito copenaghen