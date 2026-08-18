Corinthians, dietrofront Depay: sembrava dovesse andare via, invece rinnoverà il contratto con i brasiliani

18/08/2026 | 11:24:16

Il tira e molla dell’estate in casa Corinthinas ha finalmente fine. Infatti, dopo la quasi rottura con Memphis Depay, voglioso di inserire nel nuovo contratto una serie di bonus legati a vittorie, trofei e palchi vip, la società ha trovato un accordo con l’olandese. A confermare il rinnovo fino al 2028 è stato il presidente dei brasiliani, Omar Stabile, che ha detto: “È stato un lavoro difficile, ma alla fine tutto si è risolto. Abbiamo avuto un incontro personale e Memphis è riuscito a ridurre cifre che il suo entourage inizialmente non poteva accettare. Abbiamo fatto ciò che era meglio per il Corinthians, soprattutto dal punto di vista finanziario”.

Foto: Instagram Depay