Corini: “Ritiro a Roma positivo, Lazio fortissima anche senza Luis Alberto. Mercato? Nessun colpo nell’immediato”

L’allenatore del Brescia, Eugenio Corini, ha parlato ai media dopo il test amichevole giocato nel pomeriggio contro il Trastevere, a Roma: “Abbiamo lavorato molto bene in questi giorni, con intensità e grande applicazione dei ragazzi. Sono contento di questo mini-ritiro che chiuderemo domani con l’allenamento mattutino“.

Verso Brescia-Lazio

“Oggi ho fatto giocare in amichevole chi aveva più bisogno di minutaggio, ho visto delle belle risposte. Sappiamo che la Lazio è una squadra fortissima, ma ci stiamo preparando al meglio per affrontarla esaltando le nostre qualità. La squalifica in Supercoppa ha tolto loro due giocatori molto importanti, come Leiva e Luis Alberto. Entrambi sono stati protagonisti anche contro la Juve e rappresenteranno quindi due assenze pesanti. In ogni caso, troveremo la Lazio migliore degli ultimi anni”.

Calciomercato

“Ho parlato col presidente, spiegandogli quali sono le caratteristiche dei giocatori che mi piacerebbe aggregare alla nostra rosa. Lui lavora assiduamente, cercherà le soluzioni più giuste per noi. Non ho comunque il sentore che possa arrivare qualcuno nell’immediato, adesso siamo concentrati solamente sulla partita con la Lazio”.

Colpi in uscita

“Faremo delle valutazioni con tutti i ragazzi, sono stato chiaro con loro: chi rimarrà qua dal 1° febbraio deve farlo con un unico obiettivo in testa. Per raggiungere la salvezza abbiamo infatti bisogno di un gruppo granitico, disposto a lavorare al 101% e sempre concentrato”.

Balotelli

“È molto bravo a rifinire, lo vedo più partecipe al gioco collettivo se schierato un po’ più lontano dalla porta. Sta segnando anche così, mi sembra il ruolo più funzionale a lui per la nostra idea di calcio”.

Foto: Twitter Brescia