Corini: “Penso ad una gara alla volta, la gestione del Covid farà la differenza in B”

Il tecnico del Lecce Eugenio Corini ha parlato al Corriere del Mezzogiorno:

“Nove partite prima della fine del 2020? Con partite così ravvicinate, penso ad una gara alla volta. Sarà importante recuperare più giocatori possibili, per avere la disponibilità di tutta la rosa, sia per le turnazioni da gara a gara che nella stessa partita, avendo 5 cambi disponibili. E sarà importante avere tanti giocatori condizionati e motivati, immersi nella nostra idea di calcio, che mira a portare a casa quanti più risultati utili possibili.

Il Covid? Corvino, un mese fa, disse che la gestione dei problemi legati al Covid farà la differenza.

Squadra e società hanno la piena consapevolezza che una rosa decimata condizioni l’esito di una stagione. Basti pensare che i nostri positivi non si allenano ormai da 18 giorni, una volta negativi, poi, dovranno essere ricondizionati.

Noi cerchiamo di lavorare al meglio, nella speranza di non essere colpiti dal virus: per la nostra salute, prima di tutto, e per non avere problemi di numeri”.

Foto: Twitter ufficiale Lecce