Corini: “Non temiamo l’effetto San Siro. Piatek è un giocatore straordinario”

Eugenio Corini, allenatore del Brescia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di sabato alle 18 contro il Milan. Queste le sue parole: Come stanno i ragazzi? “Sicuramente sono molto concentrati, perché loro saranno arrabbiati sportivamente dopo Udine. Sappiamo il valore complessivo della squadra, ci saranno comunque tanti spettatori, ma credo che ci saranno tutti gli ingredienti per vedere una gran gara. Se temo l’effetto San Siro? Io ho avuto la fortuna di giocarci, quando sono arrivato ho sempre avuto una gran sensazione. I ragazzi devono portare avanti questo atteggiamento, tramite le prestazioni dobbiamo portare avanti il nostro spirito”. “Piatek? Si tratta di un gran giocatore che speriamo non si sblocchi contro di noi. Ma sarà un Milan arrabbiato, giocano davanti ai loro tifosi. Sarà ancora più bello fare l’impresa”. Balotelli? L’anno scorso ho detto una cosa: quando avremo la fortuna che tutti i talenti saranno importanti per la squadra abbiamo raggiunto un obiettivo. Adesso veste la maglia del Brescia, lo tratteremo come gli altri. Sta recuperando e quando sarà a disposizione lo stimolerò come gli altri calciatori”.

Foto: Sito Brescia