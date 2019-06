Corini: “Nei prossimi giorni mi vedrò con il presidente. Tonali? Giocatore maturo e completo già da oggi”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport a margine dell’evento Football Leader, il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha parlato del suo futuro: “Quest’anno abbiamo fatto una cavalcata straordinaria. Ho un contratto con il Brescia e nei prossimi giorni ci vediamo con il presidente, insieme sceglieremo la cosa migliore per il Brescia il prossimo anno in serie A. Vogliamo creare una squadra forte che possa competere al meglio possibile. Normale che cambiando la categoria bisognerà fare delle scelte e le faremo per il bene del club. Tonali? Chi ha visto giocare con continuità Sandro quest’anno sa che ha grandi capacità. E’ stato convocato anche con la Nazionale maggiore e andrà a fare l’Europeo con l’under 21. Mi ha stupito la personalità con cui ha affrontato il campionato. Ha dimostrato continuità, offrendo sempre prestazioni importanti. Giocatore maturo e completo già da oggi”.

Foto: Twitter Novara