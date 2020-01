Corini: “Il mercato di gennaio è sempre particolare. Donnarumma? È convocato”

Eugenio Corini, tecnico del Brescia, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul mercato: “La sessione di gennaio è sempre particolare, ma c’è stata grande applicazione anche da chi poteva essere ceduto. Abbiamo lavorato con intensità, ritmo e voglia. Ci siamo preparati nel migliore dei modi per affrontare una squadra in salute. Donnarumma? Io penso che ci sono gli attaccanti a disposizione, faremo una grande partita. Non è che non voglio parlare di mercato, il non parlarne vuole solo spostare l’attenzione. Alfredo è convocato, poi ne parleremo la prossima settimana”.

Foto: sito ufficiale Brescia