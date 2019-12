Corini: “Creati i presupposti per lottare fino alla fine. Rinnovo? Penso al campo, Brescia ce l’ho dentro”

L’allenatore del Brescia, Eugenio Corini, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la vittoria conseguita per 3 a 0 contro il Lecce: “Abbiamo fatto anche altre partite di tanta qualità, oggi siamo stati bravi. Siamo stati penalizzati dall’uscita di Ndoy, ma Romulo e Spalek si sono adattati rapidamente e abbiamo creato tanto. I ragazzi sono stati incisivi, è una vittoria meritata che ci da consapevolezza per la lotta salvezza. Sarà combattuta sino alla fine“.

Affetto tifosi

“Fa piacere, noi bresciani siamo riservati e l’affetto si misura in altre cose. Sono fonte si sostegno, sono loro i nostri eroi che ci porteranno a raggiungere l’obiettivo. Se siamo uniti possiamo farcela, è difficilissimo ma abbiamo creato i presupposti con queste due vittorie”.

Possibilità di rinnovo

“E’ stata per me una sorpresa, me l’ha proposta il presidente. Abbiamo tante partite in pochi giorni, penso a queste. Allenare il Brescia è una grande opportunità per me, valuteremo poi se ci sarà la possibilità di allungare il contratto”.

Esonero

“Ho sofferto per l’esonero, mi sono dedicato alla famiglia. Non riuscivo a vedere il Brescia in diretta, è una squadra che sento dentro e soffrivo troppo. Quando sono potuto tornare avevo tanta carica, sento questi ragazzi vicini e siamo uniti per salvare il Brescia”.

Motivi esonero

“Si era creato un cortocircuito tra me e il presidente a livello comunicativo che ha portato a delle difficoltà. Alle prime difficoltà non c’è stata la volontà di soffrire insieme, la squadra è sempre stata sul pezzo. Ho lavorato e mi sono preparato per l’eventualità nell’essere richiamato. E’ successo, e questo per me è già una grandissima vittoria”.

Foto: Twitter Brescia