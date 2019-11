Corini: “C’è grande rammarico, ma sono sereno. Balotelli? È stato colpito emotivamente”

Eugenio Corini, tecnico del Brescia, ha parlato così in conferenza stampa dopo la sconfitta in casa dell’Hellas Verona: “Balotelli? Non ho ancora parlato con Mario. Ha detto che ha sentito qualcosa in un momento molto concitato, da quel momento la sfida è continuata. Lui è stato bravo, è stato colpito emotivamente, ma ha continuato a giocare nonostante le difficoltà. Inutile continuare a rimarcare quanto accaduto. Prima e dopo è filato via tutto liscio, anche i nostri 1600 tifosi ci hanno spinto. Mi concentrerei sulla parte positiva del calcio. Il mio futuro? Lo vivo serenamente, lavorando sulle cose che posso controllare, preparando partite e allenamenti cercando i risultati con lucidità e coerenza sapendo bene come dobbiamo sviluppare il nostro campionato. Oggi c’è grande rammarico, mi concentro su ciò che posso controllare e non sui fattori esterni”.

Foto: Twitter ufficiale Brescia