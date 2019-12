Corini-Brescia: tre giornate dopo per non dirsi addio

Ore decisive per il futuro della panchina del Brescia. Come già vi avevamo anticipato nella giornata di sabato, il Presidente delle Rondinelle, Massimo Cellino, potrebbe dire addio a Fabio Grosso e richiamare Eugenio Corini. L’ex tecnico dell’Hellas Verona non è riuscito a dare alla squadra il cambio di marcia richiesto dalla dirigenza. Tre partite e altrettante sconfitte, nessun gol realizzato e ben 10 subiti: numeri eloquenti di una situazione alla quale va subito trovato un rimedio. Le parti sono a colloquio e nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità: Eugenio Corini e il Brescia non si sono ancora detti addio. E il tecnico della promozione in Serie A potrebbe, adesso, riprendersi la sua squadra.

Foto: Twitter Brescia