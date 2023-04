Cori razzisti verso Lukaku, la Juve ha identificato i responsabili. Decisa la pena

La Juventus ha individuato due tifosi che si sono resi protagonisti dei video che hanno fatto il giro dei social, filmati in cui vengono pronunciate offese razziste nei confronti dell’attaccante Romelu Lukaku dell’Inter. Un minorenne e un maggiorenne dietro a quanto accaduto, il primo sarà escluso dall’Allianz Stadium per dieci anni, mentre il secondo sarà bandito a vita. Le due identità dovranno essere confermate dalla Questura di Torino e poi sarà applicato il codice di gradimento interno che vale per qualsiasi evento riconducibile alla Juventus. In merito alla chiusura della Tribuna Sud, il club valuta la possibilità di fare ricorso.

Foto: Twitter Juventus