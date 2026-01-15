Cori razzisti e buccia di banana lanciata a Vinicius: la condanna della Liga

15/01/2026 | 15:40:42

Serata magica per l’Albacete che ha battuto 3-2 il Real Madrid in Copa del Rey. Una serata macchiata però dal razzismo. I sostenitori di casa hanno lanciato una buccia di banana a tale gesto si sono aggiunti cori razzisti contro Vinicius jr .

La Liga è intervenuta con fermezza dopo i nuovi episodi di razzismo attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, la Lega spagnola ha espresso una condanna netta e senza ambiguità: “LaLiga condanna tutte le offese razziste. Dentro e fuori dal campo non c’è posto per l’odio. LaLiga. La forza del nostro calcio contro il razzismo”. Il messaggio si conclude con una presa di posizione chiara: “Vinícius, la Liga è con te”.

Foto: sito Real Madrid