Cori razzisti a San Siro, denuncia e Daspo di un anno per due tifosi spagnoli

Ancora razzismo negli stadi. Due giovani tifosi spagnoli, infatti, sono stati denunciati per aver urlato cori discriminatori all’indirizzo dei giocatori di colore transalpini durante la finale di Nations League tra Spagna e Francia che si è tenuta ieri sera allo stadio San Siro. I due, 22 e 19 anni, entrambi studenti e residenti a Torino per un Erasmus, sono stati bloccati durante il secondo tempo. Gli agenti della Digos della Questura di Milano li hanno accompagnati presso gli uffici della Polizia di Stato e li hanno denunciati per aver rivolto frasi di discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Nei loro confronti è stato subito emesso un Daspo di un anno, che vieta loro l’accesso a tutte le manifestazioni sportive internazionali.

Foto: Twitter Inter