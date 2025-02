La sanzione, in applicazione dell’articolo 14 (2) del Regolamento Disciplinare UEFA, impone la chiusura di almeno 500 posti dello stadio nella prossima partita che il Real Madrid giocherà in casa in una competizione europea e stabilisce un periodo di “sospensione” di due anni a partire dalla data odierna. Questo vuol dire che la sanzione diventerebbe effettiva qualora si verificasse nuovamente un episodio simile da qui al 28 febbraio 2027.