Cordoglio UEFA per la morte di Jesus de Miguel: 1 minuto di silenzio in tutte le gare

03/11/2026 | 12:50:43

La Uefa attraverso i propri social ha fatto sapere che ci sarà un minuto di silenzio per la morte dell’attaccante del Tenerife Jesus de Miguel: “La comunità calcistica europea è in lutto per la perdita dell’attaccante del Tenerife Jesús de Miguel Alameda.Estendiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici e ai compagni di squadra in questo momento di estrema difficoltà.Un minuto di silenzio sarà osservato in tutte le partite UEFA di questa settimana in sua memoria”.

foto: x uefa