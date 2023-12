Cordoglio Figc per Juliano, disposto un minuto di silenzio

Il mondo del calcio ha pianto la scomparsa di Antonio Juliano, storica bandiera del Napoli. La Figc ha espresso il suo cordoglio per la sua morte e ha deciso di istituire un minuto di silenzio prima di tutte le partite di Serie A in programma per questo weekend. Di seguito le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina: “Se ne va uno dei protagonisti di una delle pagine più gloriose del calcio italiano. Campione d’Europa, vicecampione del mondo, giocatore di qualità e fantasia al servizio del suo club e della Nazionale, a Napoli ha rappresentato un’istituzione prima da calciatore poi da dirigente”.

Foto: Twitter Napoli