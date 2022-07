Cordoba: “Inter, se prendi Lukaku significa che vuoi vincere”

Da colonna difensiva interista, a dirigente del Venezia, stiamo parlando di Ivan Cordoba, che in questi giorni ha commentato il mercato dell’Inter ai microfoni del Corriere dello Sport. Il colombiano non è sorpreso del ritorno di Lukaku, per lui questa mossa corrisponde con vittoria. Queste le sue parole.

“Se prendi Lukaku, vuoi vincere. La gente ha paura a dire la parola scudetto, ma l’Inter non può averne. Deve puntare al tricolore. La vendita di Skriniar, un peccato, perché è davvero forte, ma capisco che da qualche parte si debbano incassare soldi. Bremer e Milenkovic? Il brasiliano è tosto, ma gli andrà lasciato il tempo di inserirsi. E mi piace anche il viola. Dybala, sarebbe utile a chiunque, io non mi porrei il dubbio”.

Foto: sito Inter