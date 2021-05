Cordoba: “Che bello sfidare l’Inter a San Siro con il Venezia”

Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore colombiano dell’Inter e attuale consigliere delegato dell’area sportiva non che socio del Venezia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della promozione dei lagunari in Serie A e del desiderio di sfidare l’Inter a San Siro.

Queste le sue parole: “E’ tutto un sogno. Perché fino a poco tempo fa, la A non potevamo considerarla diversamente. Ci sono stati tanti momenti decisivi, se vogliamo indimenticabili, ma con l’aritmetico accesso ai play-off siamo cresciuti anche dal punto di vista della mentalità. A quel punto, non ci siamo più tirati indietro. Ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti: ‘Beh, a questo punto proviamoci…’. Venezia merita la Serie A, lo meritano i suoi straordinari tifosi che ci sono sempre stati, nonostante il particolare momento storico determinato dalla pandemia”.

A proposito di sogni, spiega quale potrebbe essere quello per la prossima stagione: “Beh, diciamo che firmerei immediatamente per una salvezza nostra e un altro scudetto per l’Inter. La sfida di San Siro? Per me sarà emozionante. Saluterò i tifosi che mi hanno supportato per tantissimi anni, questa volta da una situazione diversa, in un altro ruolo e in un’altra squadra. Sarà strano, ma anche bellissimo: queste sono le gioie che solo il calcio sa regalare… Ovviamente, e parlo da dirigente del Venezia, proveremo a metterli in difficoltà”.

Foto: Sito Inter