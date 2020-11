Cordella: “Balotelli al Vasco da Gama? Non è un sogno, ma pura realtà”

Fabio Cordella, il direttore sportivo del Vasco da Gama, ha svelato a Tuttosport la situazione su Mario Balotelli. “Stiamo lavorando con Mino Raiola per portare uno dei calciatori più forti del mondo al Vasco. Non è un sogno portare Balotelli in Brasile, ma pura realtà.” il commento del dirigente.

Foto: twitter brescia