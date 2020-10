Cordaz: “Giochiamo bene ma prendiamo troppi gol”

Il portiere del Crotone, Alex Cordaz, ha commentato la sconfitta del Crotone con l’Atalanta. Queste le sue parole ai microfoni di Sky: “E’ un risultato frustrante, lavoriamo tanto, creiamo gioco e portiamo a casa poco. Sappiamo la nostra dimensione, dobbiamo guardare avanti e continuare su questa strada. 17 gol subiti sono tanti? Dobbiamo alzare livello di attenzione, non possiamo disconoscere il nostro gioco e la nostra natura e allo stesso modo dobbiamo centrare l’obiettivo. Stiamo prendendo troppi gol e non va bene. Avevamo di fronte un avversario importante e siamo stati in gara fino al 90′ quindi vedo il bicchiere mezzo pieno, dobbiamo avere la consapevolezza di giocarcela con chiunque ma solo se teniamo alta l’attenzione. Per il modo di stare in campo è un Crotone diverso. La classifica non fa morale ma so come lavoriamo, come stiamo in campo e come vogliamo arrivare al risultato. Tifosi determinanti? E’ la verità, in casa abbiamo fatto la differenza in classifica e per noi è un handicap, speriamo di riavere i tifosi almeno per l’anno nuovo, dobbiamo prendere meno gol soprattutto”.

Foto: sito uff. Crotone