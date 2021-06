Cordaz, al cuor non si comanda: imminente il ritorno all’Inter 17 anni dopo

Alex Cordaz è vicino a ritornare all’Inter 17 anni dopo, il portiere aveva vestito la maglia nerazzurra e vinto uno Scudetto Primavera e il torneo di Viareggio da giovanissimo. Il Crotone ha dato il via libera per il trasferimento, non erano previste visite mediche per la firma dei giorni scorsi di Padelli con l’Udinese.

La sua presenza in rosa dà la possibilità ai nerazzurri di liberare anche uno slot nella lista Champions, essendo il numero uno del Crotone appunto un prodotto del settore giovanile nerazzurro.

E’ dunque ai titoli di coda l’esperienza di Cordaz con i Pitagorici, un amore durato sette stagioni che si chiude con 248 presenze, 351 gol subiti e 64 porte inviolate. Ora c’è di nuovo l’Inter nel futuro del classe 1983, e al cuor non si comanda.

Foto: Instagram personale Cordaz