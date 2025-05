Coppola risponde a Krstovic, parità tra Verona e Lecce all’intervallo (1-1)

11/05/2025 | 15:50:02

Parità Bentegodi tra Verona e Lecce all’intervallo: 1-1. La partita si è sbloccata al 24′ con la rete di Krstovic: bravo Morente a servire in verticale l’attaccante, Valentini e Ghilardi sbagliano l’uscita e il bomber si presenta a tu per tu con Montipò. La reazione degli scaligeri arriva al 41′ con la rete di Coppola. Sugli sviluppi di un calcio piazzato ben battuto da Suslov è totalmente ferma la difesa del Lecce, con Baschirotto fuori posizione e Pierret in ritardo. Il difensore, smarcato, la mette all’incrocio e riporta il punteggio in parità.

Foto: Instagram Lecce