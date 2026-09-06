Coppola: “Perché tornare al Paris FC? Ho sentito che contavano molto su di me. Mi sono trovato subito a mio agio”

06/09/2026 | 11:16:54

Il difensore del Paris FC, Diego Coppola, ha concesso un’intervista a L’Equipe. Queste le sue parole:

“Perché sono tornato al Paris FC nonostante le dichiarazioni sul voler rimanere al Brighton? All’epoca, avevo le idee molto chiare. Sono venuto al Paris FC per giocare con continuità e poi tornare al Brighton per affermarmi. Ero convinto che avrei avuto la mia occasione, considerando tutte le competizioni a cui il Brighton avrebbe partecipato in questa stagione, tra cui la Premier League, la FA Cup, la Coppa di Lega e anche la Conference League. Ho capito subito che avrei faticato a entrare in squadra. Inizialmente la dirigenza mi ha rassicurato, ma già durante la prima settimana di allenamento ho capito che sarebbe stata dura. E poi, il Paris FC era decisamente nei miei pensieri. Ho parlato molto con Marco Neppe. È stato completamente onesto con me, dicendomi tutto: i giocatori che voleva portare e il mio posto in squadra. Ho sentito che contavano molto su di me. Continuo a pensare che il campionato inglese sia il migliore al mondo, ma in questa fase della mia carriera dovevo fare una scelta. Ho adorato il mio prestito di sei mesi al Paris FC. Mi sono sentito subito a mio agio nel club”.

Foto: Instagram Brighton