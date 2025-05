COPPOLA, DALLA NAZIONALE, SOGNANDO LA PREMIER

Sono giorni che difficilmente dimenticherà Diego Coppola, difensore classe 2003, in forza al Verona. In settimana, infatti, per il 21enne è arrivata la prima chiamata nella Nazionale maggiore italiana, una scelta che di fatto esclude la possibilità di vestire in futuro la maglia dell’Olanda, nazionale per cui era eleggibile grazie alle origini materne.

La prima grande soddisfazione, quindi, è arrivata con la chiamata di Spalletti, arrivata al termine di una stagione strepitosa con il Verona, dove ha dimostrato continuità di rendimento, valore tecnico e grandi qualità, che hanno attirato non solo la Nazionale, ma anche big dalla Premier League.

In esclusiva, infatti, abbiamo riportato nelle scorse ore, come ci sia stato uno scatto importante del Brighton per il difensore. Il futuro potrebbe essere comunque la Premier, perchè sul classe 2003 c’è anche l’Aston Villa. Ma il Brighton al momento è in vantaggio. Per il Brighton, offerta di circa 10 milioni più bonus. Non siamo in chiusura, ma la trattativa è concreta e verrà seguita.

Insomma, in poche settimane, la carriera e la vita di Diego Coppola, possono cambiare.

Diego Coppola è nato il 28 dicembre 2003 a Bussolengo (VR), papà italianissimo, meridionale emigrato al Nord, il cognome non mente, (ma nemmeno il nome Diego è a caso), mamma olandese. Diego è cresciuto nel vivaio del Verona, club con cui ha fatto tutta la trafila, ha esordito in prima squadra il 15 dicembre 2021 in Coppa Italia contro l’Empoli, mentre il debutto in Serie A è avvenuto il 16 gennaio 2022 contro il Sassuolo. Si lancia definitivamente nella stagione 2022-23, dove trova maggiore spazio, chiudendo con 19 presenze in campionato. Il 4 febbraio 2024 realizza il primo gol in Serie A, nella gara persa per 2-1 contro il Napoli allo Stadio Maradona. Il 20 aprile seguente realizza un’altra rete, questa volta decisiva in chiave salvezza nel successo contro l’Udinese (1-0). Nella stagione appena finita, 2024-25, diventa un perno della difesa gialloblu. Chiude il campionato con 34 presenze, condite da 2 reti contro Parma e Lecce, entrambe importanti per la sesta salvezza consecutiva del Verona.

Difensore centrale di piede destro, Coppola è alto 192 cm e pesa 78 kg . È apprezzato per la sua solidità difensiva, l’abilità nei duelli aerei e la capacità di lettura del gioco. È in grado di giocare sia in una difesa a tre che a quattro, mostrando versatilità tattica . Si ispira a Leonardo Bonucci, cercando di emularne le qualità nell’impostazione del gioco e nell’anticipo. Fisico imponente, abile nel posizionamento difensivo e nella copertura, è bravo negli anticipi offensivi; duttile tatticamente, ha altresì una buona predisposizione nell’impostazione della manovra. Come affermato in precedenza, le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club, in Italia c’è interesse di qualche big, ma come detto, è dalla Premier, per ora, che sono arrivate le prime manovre per provare ad ingaggiarlo, con il Brighton che si è mosso prima di tutti. Inoltre, è stato premiato come miglior giocatore di Serie A al Galà del Calcio Veneto, riconoscimento che sottolinea il suo valore e la sua crescita nel panorama calcistico italiano. Coppola ha rappresentato l’Italia a livello giovanile, giocando con le selezioni Under-18, Under-19, Under-20 e attualmente con l’Under-21, totalizzando 8 presenze con quest’ultima fino a marzo 2025. Ora è arrivata la prima chiamata di Spalletti, con la speranza e il sogno di esordire nella Nazionale Maggiore dell’Italia. Ad attenderlo c’è sicuramente un’estate dove potrà essere tra i protagonisti uomini di mercato.

Foto: Instagram Coppola