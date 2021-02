Coppa Italia: Vidal, Sanchez e Romero gli squalificati in vista del ritorno delle semifinali

Il giudice sportivo, dopo le due gare di Coppa Italia delle semifinali di andata, ha squalificato per una giornata Cristian Romero dell’Atalanta e Alexis Sanchez e Arturo Vidal dell’Inter. I tre giocatori non saranno dunque a disposizione per le partite di ritorno della prossima settimana.

Foto: Twitter personale Vidal