Coppa Italia: Verona-Empoli, che spettacolo! Finisce 3-4. Mancuso fa doppietta

Ai sedicesimi di finale di Coppa Italia l’Empoli ha battuto l’Hellas Verona 4-3 conquistandosi gli ottavi di finale contro l’Inter. Apre le danze del poker toscano dopo 15′ La Mantia al quale ha subito risposto per i padroni di casa Cancellieri. Nella ripresa una doppietta di Mancuso e un tiro dalla distanza di Bajrami hanno allungato il vantaggio per la squadra di Andreazzoli. Quando la partita sembrava già chiusa, è tornato in gioco il Verona prima con Ilic, al minuto 85, e poi con Ragusa. Dopo un finale molto acceso, complice l’espulsione di La Mantia, l’Empoli ha evitato la rimonta e si è conquistato gli ottavi.

FOTO: Instagram Empoli