Coppa Italia: Vasquez entra e regala gli ottavi al Genoa. Ora l’Inter

15/09/2026 | 20:12:05

Il Genoa di Daniele De Rossi batte di misura il Sudtirol, formazione della serie cadetta, e approda agli ottavi di finale di Coppa Italia dove sfiderà l’Inter a San Siro. A decidere il sedicesimo ci ha pensato il capitano del grifone, Johan Vasquez, entrato da pochissimi minuti. Il gol di testa del messicano, il secondo consecutivo dopo quello contro il Frosinone in campionato, nato da un calcio d’angolo battuto perfettamente da Puczka, ha stappato una partita che il Genoa ha condotto e dominato fin dall’inizio, senza però riuscire a sbloccarla. Nella ripresa, gli ingressi di El Shaarawy, Colombo, Messias e, appunto, il match winner Vasquez, sono stati determinanti nel ribaltare l’inerzia della sfida e mettere alle corde un buon Sudtirol. Persiste, comunque, il problema del gol in casa Genoa: sono appena 2 le reti realizzate in campionato e 5 in Coppa Italia.

Foto: Sito Genoa