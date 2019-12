Coppa Italia, Udinese-Bologna: i convocati di Mihajlovic

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati per il match di Coppa Italia in programma domani sera alla Dacia Arena contro l’Udinese. Sono 21 i calciatori chiamati: Medel è recuperato, ancora out Santander. Di seguito l’elenco completo degli arruolati.

Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski.

Difensori: Corbo, Danilo, Denswil, Krejci, Mbaye, Paz, Tomiyasu.

Centrocampisti: Dzemaili, Medel, Poli, Schouten, Svanberg.

Attaccanti: Destro, Juwara (26), Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen.

Foto: Twitter