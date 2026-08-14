Coppa Italia, tris Monza all’Avellino (doppietta Varela e Forson). Brianzoli ai sedicesimi
14/08/2026 | 22:42:35
Il Monza batte 3-0 l’Avellino e approda ai sedicesimi di Coppa Italia. 3-0 dei brianzoli, senza problemi, sui lupi.
Inizio bello, Avellino con un ottimo atteggiamento, Monza che prova a condurre la gara. Al 22′ la sblocca il Monza con Varela. Palla recuperata al limite (con netto fallo), conclusione con rimpallo che batte il portiere dell’Avellino. Monza avanti. I brianzoli flirtano con il raddoppio più volte, poi al tramonto del primo tempo arriva il 2-0, sempre con Varela. Lancio per Cutrone che si beve Simic, palla in mezzo dove c’è solo Varela che insacca il 2-0 per il Monza che chiude il primo tempo sul doppio vantaggio.
A inizio ripresa arriva il terzo gol del Monza, assist stavolta di Varela per Forson, che al 51′ fa 3-0 per i brianzoli.
Monza che fino alla fine prova a colpire per trovare il poker. Ma finisce 3-0, vittoria per i brianzoli che volano ai sedicesimi, dove sfideranno la vincente di Torino-Carrarese.
Foto: sito Monza