Coppa Italia: tre squadre di A in campo, il programma delle gare di oggi

Da un paio di giorni sono iniziate le gare di Coppa Italia, valide per i trentaduesimi di finale. in questa domenica, altre tre squadre di A si giocheranno l’accesso ai sedicesimi: Verona, Salernitana e Monza. La prima delle tre a scendere in campo sarà il Verona, che alle 18 ospiterà il Bari. Tuttavia, ad aprire le danze saranno il Venezia neo-retrocesso e l’Ascoli (fischio d’inizio alle 17.45). Esordiranno in serata le altre due squadre del massimo campionato: la Salernitana sarà impegnata alle 21 col Parma, mentre per il Monza alle 21.15 c’è il Frosinone.

